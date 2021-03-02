لبنان | دولار الـ 10 آلاف… قطع طرق وحرق دواليب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 مارس 2021 07:22 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 2 - مارس - 2021 6:18 مساءً

ما كاد خبر ارتفاع سقف الدولار إلى حدود العشرة آلاف ليرة ينتشر حتى بدأت التحركات الشعبية في مناطق عديدة.

ويواصل دولار السوق السوداء في لبنان ارتفاعه اليوم الثلاثاء. وتراوح سعر الصرف اليوم ما بين 9800-9850 ليرة.

فاعتبارا من الصباح ، قطع محتجون الأوتوستراد الذي يربط طرابلس ببيروت عند جسر البالما والطريق عند ساحة عبد الحميد كرامي، ولاحقا نزل محتجون على الأوضاع الإقتصادية وقطعوا الطريق في سعدنايل البقاعية.

وفي تعلبايا قطع محتجون الطريق العام وتم تحويل السير إلى الطرق المجاورة وعملت القوى الأمنية على إعادة فتحها.

وفي الجنوب نزل عدد من المواطنين إحتجاجاً على الأوضاع المعيشية وعمدوا إلى قطع الطريق العام على بولفار جديدة مرجعيون لبعض الوقت.

وشهدت طريق وادي هاب زحمة سير خانقة نتيجة قطع الطرق وتحويل السير نحو الطرق الفرعية.

وقرابة الرابعة قطعت مجموعة من المحتجين طريق عام شتورا-تعلبايا عند جسر جلالا، ولا تزال مقطوعة حتى الساعة .

وفي ساحة شتورة أقفلت محال الصيرفة احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار

وأفيد أن مجموعة من الشبان الغاضبين قطعوا بالإطارات المشتعلة، طريق رياق بعلبك الدولية – قرب مفرق بلدة الخضر بالاتجاهين، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة وتردي الاوضاع المعيشية، كذلك طريق المطار، وذلك بحسب “المركزية”.