لبنان | الدفاع المدني: 20 مهمة خلال 24 ساعة الماضية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 مارس 2021 01:09 مساءً - منذ 52 دقيقة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر من الدفاع المدني، خلال الـ24 ساعة الأخيرة ، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد7):

* منازل (عدد1) : عين سعادة.

* سيارات (عدد3) : زغرتا – اوتوستراد غادير – الحازمية.

* كهرباء (عدد1) : لوحة فواصم في القبة.

* مختلف (عدد2) : مكيّف للهواء في وطى المصيطبة – قصب وإطارات قديمة في المرج.

– نقل وإسعاف (عدد13):

حوادث (عدد12) : كفيفان – كاراكاس – الحمرا – برج حمود – انطلياس – برج البراجنة (*2) – المريجة – يحشوش – صور – جسر المطار – تحويطة الغدير.

حوادث سير (عدد1): تلال عين سعادة وإنقاذ مصاب من داخل سيارته ونقله إلى المستشفى.

مجموع المهام المنفذة خلال الـ24 ساعة الأخيرة : 20 مهمة

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.