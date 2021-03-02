لبنان | الدفاع المدني: 20 مهمة خلال 24 ساعة الماضية

- 1/2
- 2/2
الدفاع المدني
صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:
“تمكن عناصر من الدفاع المدني، خلال الـ24 ساعة الأخيرة ، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:
– إخماد حرائق (عدد7):
* منازل (عدد1) : عين سعادة.
* سيارات (عدد3) : زغرتا – اوتوستراد غادير – الحازمية.
* كهرباء (عدد1) : لوحة فواصم في القبة.
* مختلف (عدد2) : مكيّف للهواء في وطى المصيطبة – قصب وإطارات قديمة في المرج.
– نقل وإسعاف (عدد13):
حوادث (عدد12) : كفيفان – كاراكاس – الحمرا – برج حمود – انطلياس – برج البراجنة (*2) – المريجة – يحشوش – صور – جسر المطار – تحويطة الغدير.
حوادث سير (عدد1): تلال عين سعادة وإنقاذ مصاب من داخل سيارته ونقله إلى المستشفى.
مجموع المهام المنفذة خلال الـ24 ساعة الأخيرة : 20 مهمة
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.