اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | الدفاع المدني: 20 مهمة خلال 24 ساعة الماضية

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 مارس 2021 01:09 مساءً - منذ 52 دقيقة

الدفاع المدني

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر من الدفاع المدني، خلال الـ24 ساعة الأخيرة ، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد7):

* منازل (عدد1) : عين سعادة.
* سيارات (عدد3) : زغرتا – اوتوستراد غادير – الحازمية.
* كهرباء (عدد1) : لوحة فواصم في القبة.
* مختلف (عدد2) : مكيّف للهواء في وطى المصيطبة – قصب وإطارات قديمة في المرج.

– نقل وإسعاف (عدد13):

حوادث (عدد12) : كفيفان – كاراكاس – الحمرا – برج حمود – انطلياس – برج البراجنة (*2) – المريجة – يحشوش – صور – جسر المطار – تحويطة الغدير.
حوادث سير (عدد1): تلال عين سعادة وإنقاذ مصاب من داخل سيارته ونقله إلى المستشفى.

مجموع المهام المنفذة خلال الـ24 ساعة الأخيرة : 20 مهمة

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا