لبنان | دولار السوق السوداء يلامس الـ10 آلاف… والأمور خرجت عن السيطرة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 مارس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

يواصل دولار السوق السوداء ارتفاعه اليوم الثلاثاء. وتراوح دولار السوق السوداء في لبنان اليوم ما بين 9800-9850 ليرة. وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر الصرف مقابل الليرة بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى. وأعلن المصرف المركزي عن وضع خارطة طريق للإجراءات المرتبطة بتطبيق القرار الذي كان قد فرضه على البنوك لزيادة رأسمالها.

وقال المصرف المركزي في بيان أمس الإثنين “إنه تم الاتفاق على وضع خارطة طريق مع مهل للتنفيذ سيلجأ مصرف لبنان من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بتطبيق أحكام التعميم رقم 154 وذلك استنادا إلى تقارير معدة من قبل لجنة الرقابة على المصارف.

واستقر سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

ويشهد لبنان منذ العام 2019 أسوأ أزماته الاقتصادية التي نتج عنها خسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها مقابل سعر صرف الدولار بعدما كان مثبتا طوال عشرات السنوات على 1500 ليرة.

لقد “خرجت الأمور عن السيطرة والآتي أعظم”، خلاصة يجمع عليها الخبراء بالشأنين المالي والاقتصادي، وتؤكد أنّ أحوال اللبنانيين متجهة من السيئ إلى الأسوأ على مختلف جبهاتهم الحياتية والحيوية، والطبقة الحاكمة لم يعد بمقدورها لجم أهوال الانهيار وسحب فتائل الانفجار.