لبنان | الاتحاد المسيحي الديمقراطي رحب بمواقف الراعي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 مارس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعتبر “الاتحاد المسيحي الديمقراطي اللبناني” في بيان أن “بكركي قالت كلمتها أكدت رسالتها فتجاوبت الرعية”.

ورحب الاتحاد المسيحي الديموقراطي اللبناني بكلمة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي يوم السبت الفائت، ورأى فيها “مواقف وجدانية وصرخة ضمير عبر من خلالها عن خوفه على لبنان الكيان ، لبنان النهائي لجميع أبنائه طارحا مشاريع حلول في تصور وطني عريق، عميق، شامل، واضح وصريح”.

أضاف البيان: “إن الاتحاد المسيحي الديموقراطي اللبناني إذ يؤكد تأييده لموقف البطريرك الراعي، يدعو الجميع الى الالتفاف حول مبادرة بكركي و دعمها”.

وختم: “الوقت نفذ، فلنلتقط هذه الصرخة الفرصة، ولننقذ الوطن واللبنانيين”.