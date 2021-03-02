لبنان | وزارة الصحة: 27 حالة ايجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 مارس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أفادت وزارة الصحة العامة في بيان، “باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 25 و27 و28 شباط الفائت، وأظهرت النتائج وجود سبع وعشرين (27) حالة إيجابية”.

وجاءت نتائج 25/2/2021 كالتالي:

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 27/2/2021 كالتالي:

” رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

” رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)

” رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

” رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)

” رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

” رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

” رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

” رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1313 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

” رحلة برلين : شركة EW رقم 8982 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

” رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

” رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)

” رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

” رحلة دمشق : شركة 6Q رقم 203 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)

وجاءت نتائج 28/2/2021 كالتالي:

” رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

” رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

” رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (جميعها سلبية)

” رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

” رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (ثلاث حالات إيجابية)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

” رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

” رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (خمس حالات إيجابية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

” رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

” رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)