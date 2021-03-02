لبنان | وفد قواتي للقاء المطران عودة وإطلاعه على العريضة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 مارس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

يوفد رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع وفداً من تكتل “الجمهوريّة القويّة” للقاء متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، وذلك عند الساعة 11:30 من قبل ظهر الأربعاء 3 آذار 2021 في مقر المطرانيّة، لاطلاعه على العريضة النيابيّة المقدّمة من قبل التكتل إلى الأمين العام للأمم المتحدة للمطالبة بلجنة تقصي حقائق دولية في انفجار مرفأ بيروت باعتبار أن أغلبيّة اللبنانيين فقدوا ثقتهم بالتحقيق المحلّي، كما التباحث معه في مسألة الإسراع في دفع التعويضات المقرّة لإعادة اعمار المناطق المتضرّرة من العاصمة خصوصاً في ظل تقاعس السلطة عن القيام بواجباتها.

ويضم الوفد برئاسة نائب رئيس الوزراء السابق غسان حاصباني، النواب: عماد واكيم، وهبي قاطيشه، جورج عقيص، أنطوان حبشي، سيزار المعلوف، زياد حواط، شوقي الدكاش وأنيس نصار، الوزراء السابقون: مي الشدياق، رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب ريشار قيومجيان وملحم الرياشي، أمين سر تكتل “الجمهوريّة القويّة” النائب السابق فادي كرم، رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحيّة في الحزب أنطوان مراد وعضو الهيئة العامة زياد الشماس.