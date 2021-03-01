لبنان | إليكم المناطق التي احتلّت أعلى نسب الإصابة بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ 29 دقيقة

أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الإثنين عن ‘تسجيل 1888 إصابة جديدة بكورونا ( 1876 محلية و12 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 376921′.

وبحسب الجدول التي نشرته الوزارة، والذي يُبيّن بالأرقام توزيع إصابات كورونا على الأقضية والبلدات اللبنانيّة، إليكم بالترتيب الكميّ المناطق الثلاث التي سجّلت أعلى نسب إصابات اليوم:

– المرتبة الأولى: بعلبك (قضاء بعلبك) 54 إصابة.

– المرتبة الثانية: الغبيري (قضاء بعبدا) 52 إصابة.

– المرتبة الثالثة: حارة حريك (قضاء بعبدا) 50 إصابة.