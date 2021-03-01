لبنان | بيان معهد البحوث الصناعية عن اعمال تقييم المطابقة عن شهر شباط 2021

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 مارس 2021 09:17 مساءً - منذ 7 ثواني

أصدر معهد البحوث الصناعية بيانا عن اعمال تقييم المطابقة عن شهر شباط 2021:

أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها

خلال شهر شباط 2021

إنّ مجموع البيانات التي تمّت معالجتها في المعهد خلال شهر شباط 2021 بلغ 1.873 بيان جمركي، بما فيها 309 بيانات جمركية خاصة بمستلزمات طبيّة تشمل 162 بيان لمكثفات أوكسيجين (Oxygen Concentrator) بلغ عددها 9959 جهاز أمّا تفاصيلها فهي كالتالي:

– البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 1.873 بيان جمركي

– البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment) 30 بيان جمركي

– البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة 495 بيان جمركي

– البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) 564 بيان جمركي

– البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة 784 بيان جمركي

– البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 1030 بيان جمركي

– البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 37 بيان جمركي

وتوزّعت على الشكل التالي: مسحوق غسيل (3)، أجهزة ولوازم كهربائية (29)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (5).

علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:

– البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج

أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 32 بيان جمركي

– البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 5 بيان جمركي

وهي مفصّلة على الشكل التالي:

مسحوق غسيل – نسبة الملح 20.15%– 11061 كغ – تركيا – مرفأ طرابلس / مسحوق غسيل – نسبة الملح 32.2%– 23400 كغ – تركيا – مرفأ بيروت / مجففات شعر– دون حماية حرارية وحالة عدم فصل – 1000 قطعة – الصين – مرفأ بيروت / مكثفات الاوكسيجين ترددHz 60 وجهدV 110 – 4 قطع – الصين – مطار بيروت/ مهارس كهربائية – دون فاصل امان – 700 قطعة – الصين – مرفأ بيروت.