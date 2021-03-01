لبنان | البزري: اللقاح الصيني سيتوفر خلال أيام للجيش

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 مارس 2021 09:17 مساءً - منذ 5 دقائق

أعلن رئيس اللجنة الوطنية للتلقيح ضد ​كورونا​ ​عبد الرحمن البزري​، أن “اللجنة الفنية وافقت على ​اللقاح​ الصيني، والإستخدام الطارئ سيخرج غدا وسيمضيه وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال ​حمد حسن​، ويسهل ذلك دخول اللقاحات للجيش ويسهل دخول الهبة الصينية وكمية أخرى قد ترد الى ​لبنان​ لتوضع بمستودح أحد الوكلاء الذي سينسق مع ​وزارة الصحة​ العامة لحفظ اللقاح وكيفية توزيعه”.

وأعلن عن أنه “خلال أيام سيتوفر اللقاح الصيني للجيش اللبناني”.

وردا على سؤال، أكد البزري أن “وزارة الصحة مضت طلبات استيراد اللقاحات للشركات الخاصة، لكن الرفض مرتبط بالشركات الكبرى التي لا تريد التعامل سوى مع الدولة، فالوحيدة التي تتعاطى مع ​التجار​ هي شركة لقاح ساينوفار الصيني”.

وعن بعض الإستثناءات لمن يريد اللقاح، أعلن عن أن “هناك إمكانية لتشكيل لجنة للبحث باستثناءات بعض الحالات الخاصة، ويمكن أن يتم تفكير بتسريع إعطاء اللقاح عبر اللجنة العلمية التي اتفقنا عليها مع وزارة الصحة، لكننا لم نشكلها حتى اليوم”.