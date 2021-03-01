لبنان | الجيش: توقيف مطلوبين في منطقتي بئر حسن والبوشرية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 مارس 2021 09:17 مساءً - منذ 36 دقيقة

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أنه بتاريخ 1/3/2021 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة بئر حسن السوريين (ج.ج) و(ع.ع) لإقدامهما على سرقة مواد غذائية من مؤسسة قرب السفارة الكويتية يعمل بها الأول. وقد ضبطت بحوزتهما كمية من السلع ومبلغا كبيرا من المال.

كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في منطقة البوشرية – المتن كلا من (م.ر)، (م.س) و(ه.ط) لقيامهم بترويج عملة مزورة (دولار أميركي)، وضبطت معهم كمية من حشيشة الكيف.

واشارت قيادة الجيش في بيان، الى أن التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.