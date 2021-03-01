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لبنان | الكابتن سركيس: لقد عدت للحياة.. إنها معجزة

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 مارس 2021 09:17 مساءً - منذ 56 دقيقة

آخر تحديث: 1 - مارس - 2021 8:37 مساءً

الكابتن غسان سركيس

أعلن الكابتن غسان سركيس عبر حسابه على “انستغرام” عن تحسّن صحته بشكل كبير بعد إصابته بفيروس “”.

وأشار سركيس إلى أن ما حصل معجزة، لافتاً إلى أنه بفضل الصلوات من الجميع استطاع الاستيقاظ والفوز بأكبر معركة له.

وتوجّه سركيس بالشكر إلى الطاقم الطبي الذي أشرف على علاجه، كما خصّ بالذكر مستشفى الروم الذي قدم عناية طبية مثالية له.

وختم: “سأكون ممتناً لكم جميعا إلى الأبد.. لقد عدت إلى الحياة”.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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