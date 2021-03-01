لبنان | إجراءات مراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق اعتباراً من تاريخ 2021/3/1

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 مارس 2021 09:17 مساءً - منذ ساعتين
قوى الأمن الداخلي
نشرت المديرية العامة لـ”قوى الأمن الداخلي” إجراءات مراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق إعتباراً من تاريخ 1-3-2021
- يمنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات إعتباراً من الثامنة مساءً لغاية الساعة الخامسة صباحاً من كل يوم
- تمنع التجمعات على الشواطئ والأرصفة باستثناء الرياضة الفردية وتبقى الحدائق العامة مغلقة
- تمنع التجمعات والمناسبات الدينية والاجتماعية
- التقيد بعدد 3 اشخاص ( ضمناً السائق ) عند الانتقال بواسطة السيارات العمومية و50% من سعة باقي وسائل النقل العام مع إلزامية وضع الكمامة
- يستثنى من حظر الخروج والولوج العاملين في القطاعات المسموح لها 24 ساعة