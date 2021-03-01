لبنان | اجتماع مصرفي برئاسة سلامة: اجراءات لتطبيق التعميم 154

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 مارس 2021 04:09 مساءً - منذ 31 دقيقة

اعلنت الأمانة العامة للمجلس المركزي في مصرف لبنان انه “بتاريخ 1/3/2021 اجتمع المجلس المركزي لمصرف لبنان برئاسة رياض سلامة وحضور جميع الأعضاء مع رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وتمّ الاتفاق على وضع خارطة طريق مع مهل للتنفيذ سيلجأ مصرف لبنان من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بتطبيق أحكام التعميم رقم 154 وذلك إستنادا إلى تقارير معدّة من قبل لجنة الرقابة على المصارف.

كما أعلنت أن المجلس المركزي سينعقد دوريا لمتابعة الموضوع ومعالجة وضع كل مصرف على حدة بالتنسيق مع كل من:

– هيئة الأسواق المالية.

– هيئة التحقيق الخاصة.

– الهيئة المصرفية العليا.