لبنان | المجلس المركزي لمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف: خارطة طريق لتطبيق أحكام رقم 154

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 مارس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

صدر عن الأمانة العامة للمجلس المركزي في مصرف لبنان، البيان الآتي:

“بتاريخ 1/3/2021 اجتمع المجلس المركزي لمصرف لبنان برئاسة الحاكم وحضور جميع الأعضاء مع رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وتم الاتفاق على وضع خارطة طريق مع مهل للتنفيذ سيلجأ مصرف لبنان من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بتطبيق أحكام التعميم رقم 154 وذلك إستنادا إلى تقارير معدة من قبل لجنة الرقابة على المصارف.

كما أن المجلس المركزي سينعقد دوريا لمتابعة الموضوع ومعالجة وضع كل مصرف على حدة بالتنسيق مع كل

من :

– هيئة الأسواق المالية.

– هيئة التحقيق الخاصة.

– الهيئة المصرفية العليا”.