لبنان | اطلاق سراح 3 موقوفين بأحداث طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 مارس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 1 - مارس - 2021 2:20 مساءً

علم “صوت بيروت انترناشونال” ان محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف، صادقت على قرار قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل، باخلاء سبيل موقوفين اثنين في أحداث طرابلس الأخيرة هما عمر البقاعي ووائل حمزة، وذلك خلافا لرأي مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، الذي استأنف قرار باسيل وطلب ابقاءهما موقوفين، كما سبق وأطلق سراح الموقوف محمد عبيد قبل يومين إنفاذا لقرار قاضي التحقيق، من دون أن يعترض مفوض الحكومة على اخلاء سبيله.

ولا يزال 15 شابا موقوفين جراء أحداث طرابلس الأخيرة، ممن ادعى عليهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بجرائم ارهاب، واتهامهم باحراق مبنى بلدية طرابلس، وإلقاء قنابل مولوتوف على مبنى السرايا في طرابلس، على ان يتقدم المحامون المتطوعون بالدفاع عنهم بطلبات اخلاء سبيل جديدة يوم غد الثلاثاء.