لبنان | قوى الامن تابعت الحالات المصابة بالفيروس في السجون

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 مارس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

“في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون، لغاية تاريخه:

1- وصلت حالات الشفاء المخبري والسريري والزمني من فيروس “كورونا” في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجني القاصرات ونساء بعبدا إلى /807/ حالات من أصل العدد الإجمالي /926/ حالة إيجابية، وذلك بعد إجراء /3432/ فحصا مخبريا (PCR) للنزلاء، و/3/ حالات أدخلت إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

2- /37/ حالة إيجابية في فصيلة سجون طرابلس، فيما تماثلت /83/ حالة للشفاء.

3- /60/ حالة إيجابية في سجن جزين.

4- /23/ حالة إيجابية في سجن اميون.

5- /3/ حالات ايجابية في نظارة مخفر صيدا القديمة.

6- حالتان إيجابيتان في نظارة فصيلة المنية.

7- في نظارات وحدة الشرطة القضائية، تم تشخيص /6/ حالات إيجابية.

8- أما بالنسبة لنظارات وحدة شرطة بيروت، تبين وجود /19/ حالة إيجابية في سجن النساء المركزي، وقد تماثلت /6/ حالات للشفاء”.