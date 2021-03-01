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لبنان | قوى الامن تابعت الحالات المصابة بالفيروس في السجون

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 مارس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

قوى الأمن الداخلي

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة
البلاغ التالي:

“في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس في السجون، لغاية تاريخه:
1- وصلت حالات الشفاء المخبري والسريري والزمني من فيروس “كورونا” في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجني القاصرات ونساء بعبدا إلى /807/ حالات من أصل العدد الإجمالي /926/ حالة إيجابية، وذلك بعد إجراء /3432/ فحصا مخبريا (PCR) للنزلاء، و/3/ حالات أدخلت إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

2- /37/ حالة إيجابية في فصيلة سجون طرابلس، فيما تماثلت /83/ حالة للشفاء.

3- /60/ حالة إيجابية في سجن جزين.
4- /23/ حالة إيجابية في سجن اميون.
5- /3/ حالات ايجابية في نظارة مخفر صيدا القديمة.
6- حالتان إيجابيتان في نظارة فصيلة المنية.
7- في نظارات وحدة الشرطة القضائية، تم تشخيص /6/ حالات إيجابية.
8- أما بالنسبة لنظارات وحدة شرطة بيروت، تبين وجود /19/ حالة إيجابية في سجن النساء المركزي، وقد تماثلت /6/ حالات للشفاء”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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