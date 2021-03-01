لبنان | كركي: إضافة مختبر مستشفى بيروت الحكومي الكرنتينا الى لائحة الصندوق الوطني للضمان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 مارس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي مذكرة رقم 660،قضت بإضافة مختبر جديد لاجراء فحص كورونا، ليصبح إجمالي عدد المختبرات المقبولة حتى تاريخه 107 مختبرات.

والمختبر الجديد الذي أضيف هو: المختبر الطبي في مستشفى بيروت الحكومي – الكرنتينا.

عطفا على المذكرة الإعلامية رقم 632 تاريخ 11 آذار 2020 وتعديلاتها المتعلقة بالتشخيص المخبري لفيروس الكورونا ( COVID – 19) والتي حدد بموجبها المستشفيات والمختبرات المقبولة وآلية اجراء هذا الفحص وكذلك على المذكرات المتلاحقة التي أضافت إليها مختبرات جديدة لفحص الكورونا،

واستنادا الى قرار وزارة الصحة العامة رقم 288/1 تاريخ 22/2/2021 المتعلق بإضافة مختبرات طبية جديدة لإجراء فحص COVID-19، أصدر المدير العام لللصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي المذكرة الإعلامية رقم 660 تاريخ 1 آذار 2021 قضى بموجبها إضافة مختبر جديد ليصبح إجمالي عدد المختبرات المقبولة حتى تاريخه 107 مختبرات.

والمختبر الجديد الذي أضيف هو: المختبر الطبي في مستشفى بيروت الحكومي – الكرنتينا.

وفي هذا الإطار، يؤكد الدكتور كركي على جميع المستشفيات والمختبرات المتعاقدة مع الصندوق لجهة التشخيص المخبري لفيروس الكورونا ( COVID – 19) وجوب التقيد بالآلية التي حددتها المذكرة الإعلامية الأساس رقم 632 تاريخ 11 آذار 2020، لاسيما بالتعرفة والضوابط والشروط اللازمة لإجراء هذا الفحص بالإضافة إلى الدقة قبل إصدار النتائج سواء كانت سلبية أم إيجابية، آملا أن نجتاز، جميعا، هذا النفق المظلم، لاسيما بعد المباشرة بحملة التلقيح من قبل وزارة الصحة العامة، عسى أن يكون اللقاح هو فاتحة الخلاص من هذا الوباء الذي اجتاح العالم بأسره.