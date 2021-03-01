لبنان | المحكمة الخاصة بلبنان: إعادة انتخاب رئيسة المحكمة ونائبها لولاية جديدة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 مارس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان، أن قضاة غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان (المحكمة)، أعادوا اليوم انتخاب القاضية إيفانا هردليشكوفا من الجمهورية التشيكية رئيسة للمحكمة والقاضي رالف الرياشي من لبنان نائبا للرئيسة. وتبدأ ولايتهما الجديدة اليوم وتمتد لثمانية عشر شهرا.

وأشارت إلى أنه “أعيد انتخاب الرئيسة ونائب الرئيسة عملا بالمادة 8، الفقرة 2 من النظام الأساسي والمادتين 31 و33 من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة.

وتضطلع رئيسة المحكمة بمسؤوليات عديدة تتضمن الإشراف على سير عمل المحكمة بفعالية وحسن سير العدالة، وتمثيل المحكمة في علاقاتها مع الدول والأمم المتحدة وكيانات أخرى. وفي غياب الرئيسة، يضطلع نائبها بمهام الرئاسة.

وأوضحت أنه “يمكن الاطلاع على السيرتين الذاتيتين للقاضية هردليشكوفا والقاضي الرياشي على الموقع الإلكتروني للمحكمة”.