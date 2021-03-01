لبنان | الدفاع المدني: 82 مهمة خلال ال 72 ساعة الماضية

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الدفاع المدني
صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني-في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:
“تمكن عناصر من الدفاع المدني، خلال الـ72 ساعة الأخيرة ، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:
– إخماد حرائق (عدد40):
أحراج(عدد3) : عكار العتيقة – البيرة – دفون.
أعشاب(عدد9) : يحشوش – كفيفان – القرنة – صيدا – زحلة – الهرمل – مار روكز.
ونفايات في الغبيري.
وإطارات في طيردبا.
* منازل (عدد10) : بئر العبد – صيدا – طرابلس(2) – مار روكز- زغرتا – السكسكية – المعلقة/زحلة وإنقاذ مصاب من داخل المنزل ونقله الى المستشفى – جبيل وإخلاء 4 أشخاص – منزل مهجور في صغبين.
* سيارات (عدد5) : عرمون – عمشيت – الناقورة – مصيلح – بسوس.
* مؤسسات (عدد6) : داخل كاراج لتصليح السيارات في عمشيت – داخل ملحمة في بئر حسن – داخل سوبرماركت ومحل لببيع الخرضوات في العاقبية/صور ونقل مصابين الى المستشفى – داخل كاراج في سن الفيل – داخل فرن في حي السلم – داخل مطعم في خلدة.
* كهرباء (عدد2) : أسلاك كهربائية في المية ومية – مولّد في طرابلس.
* نفايات(عدد3) : جبيل – غدراس – مجدلعنا.
* مختلف (عدد2) : داخل منور مبنى سكني في الروضة – خزان في دير الزهراني.
– نقل وإسعاف (عدد38):
حوادث (عدد34) : الفنار – برج حمود(3) – برج البراجنة – عين وزين – الفرزل – مجدل عنجر – الحمرا(2) – فرن الشباك – الأشرفية – الرويس – عائشة بكار(2) – ساحة أبو شاكر – عين الرمانة(2) – عاليه – بنت جبيل – الخرايب – عرمون – بدنايل – الجناح – الملا – طريق الجديدة – سن الفيل – بكركي – الشياح – رويسات الجديدة – قرنة شهوان – العقيبة – كركاس – الذوق.
حوادث سير (عدد4): أوتوستراد العربي في عنجر ونقل 3 جرحى الى المستشفى – الرملة البيضا ونقل جريح الى المستشفى – غرفين ومعالجة مصاب في مكان الحادث – الأونيسكو ونقل جريح الى المستشفى.
– إغاثة وإنقاذ (عدد2) : سحب مياه من داخل مستودع في عاليه – فتح باب منزل في عين الرمانة.
– خدمات عامة (عدد2) : المديرج – برمانا.
مجموع المهام المنفذة خلال ال72 ساعة الأخيرة : 82 مهمة
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.