لبنان | “الإشتراكي” يَدين الهجمات على السعودية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 مارس 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:

مع استمرار الاعتداءات الآثمة على المملكة العربية السعودية، يجدد الحزب التقدمي الإشتراكي إدانته لهذه الهجمات التي تتعرض لاستقرار السعودية ولأمن شعبها، وبما يشكّله ذلك من تهديد للأمن العربي بأكمله.

ويستغرب الحزب التقدمي الإشتراكي التوقيت الذي تأتي فيه هذه الهجمات الجديدة على المملكة، كأن هناك من لا يريد لمسارات الحلول أن تسلك طريقها، أو هناك من يستغل المفاوضات والحوارات المتوقعة لاستهداف دور المملكة وأمنها، وبالتالي محاولة ضرب الدور السعودي المحوري. ويؤكد الحزب في مقابل هذه المحاولات تضامنه التام مع السعودية شعباً وقيادةً ودوراً في سبيل تحقيق التكامل العربي المطلوب بمواجهة مختلف التحديات التي تتهدد المنطقة العربية برمّتها.