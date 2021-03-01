لبنان | تحذير لمزارعي القمح: هذه الحشرة تلحق أضراراً كبيرة بالحقول!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 مارس 2021 01:11 صباحاً - منذ 3 ساعات

نبه اتحاد قضاء بنت جبيل في بيان، مزارعي القمح في منطقة قضاءي بنت جبيل ومرجعيون، من ظهور أنواع من الديدان تلحق أضرارا كبيرة بحقول القمح. وجاء في البيان:

“ظهرت في الآونة الأخيرة في منطقة قضاءي بنت جبيل ومرجعيون، انواع من الديدان القارضة على القمح، خصوصا الصنف البلدي، حيث تؤدي الى أضرار كبيرة في المجموع الخضري، لذلك نتمنى من المزارعين الانتباه الى حقولهم، وعند الضرورة مكافحة هذا المرض بأحدى المبيدات التالية: الرش بالبكتريا الطبيعية غير الضارة bacillus thuringiensis، دلتمثرين، لامبداسالهيثرين، الفا سايبرنثرين”.

أضاف: “بناء عليه سيقوم المكتب الزراعي في اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل، بجولة على حقول القمح في قرى الاتحاد للكشف عن مدى تفشي هذه الحشرة، والمساعدة في تقديم العلاج اللازم لها”.

وختم “نأمل من البلديات إعلامنا في حال ظهور هذه الأعراض في حقول القمح في بلداتنا، والتواصل مع الإتحاد، ليتم الكشف لتحديد مدى انتشار هذه الآفة”.