لبنان | دولار السوق السوداء إلى مستوى جديد.. فكم بلغ مساء اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 مارس 2021 01:11 صباحاً - منذ 3 ساعات

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم، إذ سجل 9610 ليرة لبنانية للمبيع و 9660 ليرة لبنانية للشراء.

وكان سعر الدولار تراوح صباحاً بين 9575 و 9625 ليرة لبنانية.

يأتي الارتفاع الجديد مع تفاقم أزمة السيولة التي تفاقمها جائحة كورونا، تزامناً مع الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر والتي تحول دون تشكيل حكومة جديدة برئاسة مع تصاعد لهجة الانقسام بين سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون في الأيام الأخيرة.

في غضون ذلك، يعاني المواطنون الأمرّين مع تأكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة.