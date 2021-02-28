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لبنان | في قلعة راشيا… “ثوار من كل لبنان” يقسمون على استرداد الدولة من الفاسدين

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 فبراير 2021 04:14 مساءً - منذ 5 ثواني

قلعة راشيا

قام “ثوّار من كل لبنان” بتحرك اليوم الأحد “لاسترداد الدولة من الفاسدين” كما أشاروا في بيان تحركهم وأقسموا اليمين على ذلك في قلعة الإستقلال في راشيا.

وانطلق التحرك من ساحة الشهداء عند التاسعة صباحاً، وكانت وقفة عند العاشرة في العبادية لإعلاء القبضة وانضم اليهم ثوار البقاع في تعنايل عند الحادية عشرة.

وعند الساعة الواحدة بعد الظهر، كان تجمع في ساحة القبضة ضهر الأحمر في راشيا وانضم اليه ثوار الجنوب ليتم أداء القسم في قلعة الإستقلال.

وتم الاحتفال في ساحة السراي في حاصبيا عند الساعة الثانية بعد الظهر حيث كانت كلمات أكدت على ضرورة محاسبة الفاسدين مشددين على متابعة العمل في سبيل تحقيق ذلك، وذلك بحسب موقع “الكتائب”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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