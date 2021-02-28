لبنان | 29 حالة إيجابية على متن رحلات وصلت إلى مطار بيروت

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 فبراير 2021 01:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012