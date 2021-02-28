لبنان | الراعي: شعلة الثورة اتخذت وهجاً مغايراً جديداً

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 فبراير 2021 01:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 28 - فبراير - 2021 11:24 صباحًا

أوضح البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن “الحياد هو لتمكين لبنان من تجنب الاحداث والنزاعات وتحصين سيادته الداخلية والخارجية وشعلة الثورة اتخذت وهجاً مغايراً جديداً”.

وأشار الراعي خلال عظة الأحد إلى أن “15 ألف شخص توافدوا أمس إلى الصرح البطريركي ومئات الالوف شاركوا عبر وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في اللقاء الداعم للبطريركية لجهة المطالبة بالحياد وبمؤتمر دولي”.

وأكد أن “مطلب المؤتمر الدولي هو بسبب عجز الجماعة السياسية عن اللقاء والتفاهم وبعدما شخّصنا المرض الذي يشل الدولة”.