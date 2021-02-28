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لبنان | دولار السوق السوداء يستمر في الارتفاع… إلى متى؟

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 فبراير 2021 01:16 مساءً - منذ 3 ساعات

الدولار

افتتحت السوق السوداء صباح اليوم الأحد على ارتفاع بتسعيرة الدولار ليتراوح ما بين “9575 – 9625” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

ويمرّ لبنان بأزمة اقتصادية غير مسبوقة إذ فقدت الليرة أكثر من 70% من قيمتها الشرائية. ويتعثر تشكيل حكومة جديدة بسبب تعنت الفرقاء السياسيين الذين يصرون على التناحر والتعطيل بسبب مصالحهم الخاصة.

يأتي الارتفاع الجديد مع تفاقم أزمة السيولة التي تفاقمها جائحة ، تزامناً مع الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر والتي تحول دون تشكيل حكومة جديدة برئاسة مع تصاعد لهجة الانقسام بين سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون في الأيام الأخيرة.

في غضون ذلك، يعاني المواطنون الأمرّين مع تأكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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