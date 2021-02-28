لبنان | الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال شخصا تسلل من لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 فبراير 2021 01:16 مساءً - منذ 3 ساعات

أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، بأن قوات الجيش اعتقلت مشتبه فيه، تسلل من الأراضي اللبنانية.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تغريدة له على “تويتر”، إن “استطلاعات جيش الدفاع رصدت خلال ساعات الليلة الماضية مشتبها فيه تسلل من داخل لبنان إلى داخل إسرائيل في منطقة جبل روس”.

وأضاف: “هرعت القوات إلى المكان وألقت القبض عليه ونقلته للتحقيق لدى قوات الأمن”، دون المزيد من التفاصيل.

وشهدت الحدود الإسرائيلية اللبنانية، العام الماضي، عدة محاولات تسلل.

وسبق لمسؤولين إسرائيليين أن حذروا من أية محاولة لمهاجمة إسرائيل من الحدود اللبنانية أو السورية أو قطاع غزة.