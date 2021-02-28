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لبنان | “الخارجية” تدين الاعتداء الصاروخي على السعودية

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ 57 دقيقة

وزارة الخارجية اللبنانية

دانت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، “الاعتداء الصاروخي الباليستي والمسيرات على أهداف مدنية في المملكة العربية الشقيقة ومنها في العاصمة الرياض، كما استنكرت “أي استهداف للمدنيين الابرياء”، واعتبرت هذا الاعتداء “انتهاكا للقوانين الدولية التي تحرم التعرض للمدنيين”.

وأعلنت الوزارة شجبها أي اعتداء على “سيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة”، معربة عن “كامل تضامنها معها بوجه محاولات تهديد سلامتها واستقرارها وأمنها”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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