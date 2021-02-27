لبنان | شركة سويسرية تفتتح مستودعاً لوجستياً في مرفأ طرابلس

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 فبراير 2021 10:17 مساءً - منذ 5 دقائق

افتتحت شركة “الوادي أوف شور” التابعة لشركة AGT food السويسرية العالمية، مستودعها اللوجستي في المنطقة الحرة في مرفأ طرابلس.

وأشار المدير العام للشركة توفيق جاويد، إلى أن المستودع “سيؤمّن تعبئة قسم كبير من المساعدات الإنسانية التي يقدمها الصليب الأحمر الدولي لدول المنطقة.

كما ستؤمن الشركة في عملها اللوجستي لطرابلس فرص عمل لشبابها”. لافتاً النظر إلى “التسهيلات والمساعدات” التي تلقّتها الشركة من قبل “جميع الأجهزة الإدارية والجمركية العاملة في المرفأ”. معتبراً أن التسهيلات “تصب في اتجاه جذب الاستثمار الأجنبي إلى المنطقة الحرة في المرفأ”.

من ناحيته، أكّد مدير المرفأ أحمد تامر، أن “هناك شركات أخرى عالمية قد بدأت بالتواصل مع إدارة المرفأ لإقامة منشآت لوجستية مماثلة، لتستفيد من التسهيلات الإدارية كافة، ورخص أسعار استثمار الأراضي”.