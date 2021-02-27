لبنان | “هبة” مقدّمة من اليونيفيل لتنظيف شاطئ صور

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 فبراير 2021 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات

قدمت قيادة القطاع الغربي في “اليونيفيل” بقيادة اللواء الايطالي تاوريننسي، هبة ايطالية، عبارة عن مستلزمات ومعدات وأدوات وقائية لتنظيف شاطئ محمية صور، الذي تضرر بفعل تسرب النفط.

وقد جرت عملية التسليم في حضور النائبة عناية عزالدين، رئيس بلدية صور حسن دبوق، مدير وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات صور مرتضى مهنا، ومدير محمية ساحل صور الطبيعية حسن حمزة.

وقد قام مكتب التعاون المدني العسكري الايطالي CIMIC التابع للقطاع الغربي بتقديم الجزء الأول من المواد المطلوبة، على أن تتبعها الإمدادات الاخرى في الأيام القليلة المقبلة.