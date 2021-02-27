اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | قوى الامن تعمم صورة مفقودة غادرت منزل ذويها ولم تعد

0 نشر
محرر ر 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 فبراير 2021 04:12 مساءً - منذ 12 دقيقة
خرجت من منزلها ولم تعد

مفقودة غادرت منزل ذويها ولم تعد

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ، وبناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: مريم عمر حنبلي (مواليد عام 2002، فلسطينية) الّتي غادرت بتاريخ 22/2/2021 منزل ذويها الكائن في محلّة صبرا-بيروت ولم تعُد لغاية تاريخه.

وطلبت من المواطنين الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 858473/01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا