لبنان | قوى الامن تعمم صورة مفقودة غادرت منزل ذويها ولم تعد

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 فبراير 2021 04:12 مساءً - منذ 12 دقيقة

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ، وبناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: مريم عمر حنبلي (مواليد عام 2002، فلسطينية) الّتي غادرت بتاريخ 22/2/2021 منزل ذويها الكائن في محلّة صبرا-بيروت ولم تعُد لغاية تاريخه.

وطلبت من المواطنين الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 858473/01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.