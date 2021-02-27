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لبنان | لقاح كورونا في لبنان.. الجرعة بـ5.25 دولار؟

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كتبت أسماء لمنور في السبت 27 فبراير 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

مدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس ابيض

في تغريدة على حسابه على “تويتر”، نشر مدير عام مستشفى بيروت الحكومي الدكتور فراس أبيض رسماً بيانياً لسعر لقاح أوكسفورد- أسترازينكا.

ويظهر الرسم بحسب تغريدة أبيض أنّ سعر الجرعة الواحدة من هذا اللقاح يبلغ 5.25 دولار في الشرق الأوسط. ويقول أبيض: “هذا هو الثمن الذي سيدفعه لبنان، أو أي كيان خاص يخطط لشراء اللقاح تحت مظلة وزارة الصحة العامة”. وهذا يعني أنّ سعر الجرعة الواحدة من اللقاح يبلغ- وفقاً لسعر صرف السوق الموازية اليوم السبت- نحو 50 ألف ليرة لبنانية. يُذكر أنّه يتعين على الراغب بالحصول على هذا اللقاح الحصول على جرعتيْن.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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