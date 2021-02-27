لبنان | ستريدا جعجع: نشد على يد البطريرك وفكرة الكيان انطلقت من جبة بشري

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 فبراير 2021 10:16 صباحاً - أكّدت النائب ستريدا جعجع أنه “لو قرأ البعض التاريخ جيّداً لكان أدرك أن فكرة الكيان انطلقت من جبّة بشري حيث قاوم البطاركة الشهداء في وادي قاديشا على مرّ العصور حفاظاً على الحريّة. وقد لعبت البطريركيّة المارونيّة دوراً وطنياً أساسياً على مرّ التاريخ لصون سيادة وحريّة واستقلال لبنان، انطلاقاً من ايمانها العميق بلبنان ومبدأ الحريّة. لذا المسار واحد وواضح وغبطة أبينا البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يكمل مسيرة أسلافه بالدفاع عن لبنان وصون الحريّة فيه، بعيداً جداً عن الاستقواء والدعوة للحرب وبنهج جامع لا بنهج تفرقة”.

وشددت النائب جعجع على أننا “اليوم لا يسعنا سوى أن نشد على يد غبطة البطريرك بشارة الراعي وأن نثمّن مواقفه الوطنيّة المحقّة التي ما اعتادت بكركي يوماً على غيرها، خصوصاً لناحية تحييد لبنان عن الصراعات الإقليميّة لأنه السبيل الوحيد لحماية وطننا لبنان وتجنيبه الاحتراق في أزمات المنطقة”.

كلام النائب جعجع جاء خلال اجتماع الهيئة الإداريّة لـ”مؤسسة جبل الأرز”، الذي عقد في معراب برئاستها وحضور الأعضاء: النائب جوزاف اسحق، نائب رئيسة المؤسسة د. ليلى جعجع، امين السر المحامي ماريو صعب، امين الصندوق المختار فادي الشدياق، ومشاركة عضو الهيئة العامة المهندس نديم سلامه، الخبير المالي الأستاذ فادي عيد ومعاون النائب جعجع رومانوس الشعار.

ولفتت جعجع إلى أن “العمود الفقري للبنان اليوم هو الاغتراب الذي لولا الدعم الذي يقدّمه للمواطنين على مساحة الوطن لما كان هؤلاء لديهم أي مقومات للصمود بوجه الأزمة الاقتصاديّة – الماليّة – النقديّة المزرية، حيث أصبح أكثر من نصف الشعب اللبناني ينوء تحت خط الفقر وبحاجة ماسّة للدعم الذي تقاعست السلطة عن تقديمه فكان الاغتراب اللبناني هو صمام الأمان بالنسبة للمواطن”.

وتابعت جعجع، “نحن في “مؤسسة جبل الأرز” نجتمع اليوم هنا ونتكلّم عن هذا الدور الذي يقوم به الاغتراب ليس فقط من باب الكلام وإنما خبرناه في أهم القطاعات وادقّها وهو القطاع الصحي، فبعد أن تقاعست الدولة عن دعمه وجد نفسه بعد تفشي جائحة “كورونا” بشكل كبير في البلاد تحت عجز مالي ضخم وهذه هي الحال بالنسبة لمستشفى بشري الحكومي التي يقدّر عجزها المالي الشهري بقرابة المئتي مليون ليرة لبنانيّة وذلك بسبب تضخم عدد المصابين بـ”كورونا” من أهلنا”.

وأوضحت النائب جعجع أن “مجلس إدارة المستشفى وجد نفسه أمام خيار واحد فقط وهو زيادة التعرفة على أهلنا في القضاء، إلا أنه عند مراجعته لنا ليضعنا في صورة الأوضاع الماليّة للمستشفى وتقاعس السلطة، كان لنا رأي آخر وهو ألا يتم زيادة التعرفة أبداً ولجأنا إلى الاغتراب الذي لبى نداءنا بشكل فوري. وهنا أود أن أخص بالذكر المغتربين في كندا وأستراليا الذين مشكورين قدّموا لنا الهبات من أجل تغطية هذا العجز الشهري الذي تقع فيه المستشفى”.

وأشارت النائب جعجع إلى أن “دور الاغتراب في دعم القطاع الصحي في منطقة بشري لم يتوقف عن هذا الحد وإنما وصلتنا هبات أيضاً من أجل استكمال المرحلة الثانية والأخيرة من تأهيل وتجهيز مستشفى أنطوان الخوري ملكة طوق – بشري الحكومي. لذا نغتنم هذه الفرصة اليوم النائب اسحق وأنا لنطلب من أهلنا في القضاء أن يدعوا لله أن يطيل بأعمار أصحاب هذه الايادي الخيّرة البيضاء ويصون لهم عائلاتهم ومحبيهم ويغدق عليهم آلاف ما قدموه”.

وشددت جعجع على أننا “كحزب سياسي ليس هناك مكان لليأس في قلوبنا لأننا نؤمن أن من سعى نال ومن تعب وجهد وصل ومن كافح وناضل انتصر، لذا نحن كلّنا أمل بان الغد سيكون أفضل. وكما وقّعنا في 13 تشرين الثاني 2020 اتفاق مقاولة بين “مؤسسة جبل الأرز” وشركة “أبنية” وصورة بيروت المنكوبة وراءنا لنقول إننا باقون، هكذا نحن اليوم وفي أحلك الظروف الاقتصادية نقبل هبة من احد الأشخاص الخيرين الذي فضّل أن يبقى اسمه طي الكتمان، وذلك من أجل استكمال مشروع إعادة تأهيل خمسة مواقع دينيّة أثريّة في وادي قاديشا تقع في نطاق بلدة حدشيت، هذا المشروع الذي كنا قد بدأنا بتنفيذه كمؤسسة، وهذه المواقع هي: كنيسة مار بهنام، دير مار جرجس، دير مار يوحنا، دير مار شليطا وكنيسة القديسة شموني مع الدروب المؤدية لهذه المواقع”.

واستطردت النائب جعجع، “هذه الخطوة اليوم باستكمال إعادة ترميم هذه المواقع الدينيّة الأثريّة مهمّة جداً ونحن عبرها نضيء شمعة أمل في مستقبل منطقتنا ولبنان، فنحن باقون مستمرون في هذه الأرض ولن نترك جذورنا وسنحافظ عليها برموش العيون لأن من لا تاريخ له لا مستقبل له. لذا مشروع تحويل وادي قاديشا إلى معلم اثري ديني تاريخي طبيعي والحفاظ عليه على لائحة التراث العالمي هو واجب علينا لأننا مؤتمنون على تاريخ شعبنا ووطننا، فهذا الوادي هو مهد فكرة الكيان والحريّة والاستقلال وبصونه وحمايته وبقائه صون وحماية للحريّة والكيان ورسالة للعالم أجمع اننا باقون”.

وختمت النائب جعجع متوجهةً إلى أهلها في قضاء بشري، قائلةً: “قد يكون بنظركم ما تقومون به من نضال وكفاح وصمود أمر عادي بالنسبة لكم فأنتم اعتدتم المواجهات الصعبة إلا أنه يجب أن تعلموا جيّداً أن استمرار مسيرتنا أساسي جداً لمستقبل وطننا لذا نحن كما كنا دائماً سنبقى”.