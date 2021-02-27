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لبنان | دولار السوق السوداء إلى ارتفاع.. فكم سجل مساء اليوم؟

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كتبت أسماء لمنور في السبت 27 فبراير 2021 01:10 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 26 - فبراير - 2021 10:46 مساءً

الدولار و الليرة اللبنانية

ارتفع سعر صرف الدولار مجدداً في السوق الموازية، مساء اليوم، إذ سجل 9600 ليرة لبنانية للمبيع و 9650 ليرة لبنانية للشراء.

وكان الدولار سجل عصر اليوم سعراً ترواح بين 9550 و 9600 ليرة لبنانية. أما في الصباح، فكان سعر الدولار تراوح بين 9600 و 9670 ليرة لبنانية.

وفي السياق، أوضح مدير عام ستاتيستكس ليبانون ربيع الهبر حول أسباب استمرار ارتفاع الدولار في السوق السوداء، عبر صفحته على تويتر قائلاً:

“أولاً: بدء وقف الدعم من قبل المصرف المركزي للسلع والمواد الاستهلاكية والتي أمنت خلال سنة واحدة 6 مليار دولار الى السوق المحلي.

ثانياً: سعي المصارف اللبنانية الى تكبير رساميلها بحسب تعميم المركزي

ثالثاً: توقف الضخ الكامل للدولارات الى الاسواق اللبنانية”.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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