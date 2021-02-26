لبنان | إليكم آخر مستجدات “كورونا” في مستشفى الحريري الجامعي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 فبراير 2021 10:09 مساءً - منذ 27 دقيقة

آخر تحديث: 26 - فبراير - 2021 9:43 مساءً

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا “إن مركز الإتصالات الخاص بخدمة لقاح كوفيد-19 يقدم للمواطنين والمقيمين المساعدة بتعبئة استمارة التسجيل لكافة الراغبين من الاستفادة من اللقاح أو لمتابعة استمارة التسجيل التي تم تعبئتها سابقا من خلال الاتصال على الرقم 01/832070 او على رقم الواتساب 70/056182”.

وأشار التقرير, الى أن “عدد اللقاحات ضد فيروس كورونا التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19: 285, وعدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1231 فحصا, عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 109”.

وأضاف: “عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 23, وعدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2. ومجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 983 حالة شفاء”.

ولفت التقرير, الى أن “عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 3, وعدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 53, وعدد حالات الوفاة: 2”.