لبنان | اجتماع للجنة الوزارية في السراي الحكومي لمناقشة تحضيرات المرحلة الثالثة من إعادة فتح البلد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 فبراير 2021 10:09 مساءً - منذ ساعتين

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال ​حسان دياب​، اجتماعًا للجنة الوزاريّة لمتابعة وباء “​كورونا​”، في السراي الحكومي، ضمّ الوزراء زينة عكر، راوول نعمة، محمد فهمي، عماد حب الله، ميشال نجار، رمزي المشرفية، فارتينيه أوهانيان، شربل وهبي، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر؛ والمستشارين خضر طالب وحسين قعفراني وبترا خوري.

وناقشت اللجنة الإجراءات المتّبعة لمكافحة الوباء، والتحضيرات للمرحلة الثالثة من إعادة فتح البلد.