لبنان | تسجيل 50 حالة وفاة بفيروس كورونا.. فكم بلغ عدّاد الإصابات؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 فبراير 2021 10:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 26 - فبراير - 2021 7:39 مساءً

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ تسجيل 3373 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد “​كوفيد 19​”، توازياً مع تسجيل 50 حالة وفاة.

وفي تقريرها اليومي، لفتت الوزارة إلى ان 3362 إصابة هي من المحليين، في وقت هناك 11 إصابة وافدة، ليرتفع بالتالي عدد الإصابات الإجمالي في البلاد إلى 369675 إصابة. وأفادت بأن عدد حالات الوفاة الإجمالية في البلاد وصل إلى 4610 حالة وفاة.

كما أشارت الوزارة إلى أن أعداد الإصابات في الطاقم الطبي وصلت إلى 2544 حالة، بعد تشجيل 5 حالات جديدة بالساعات الماضية.