لبنان | قرار قضائي بوقف تنفيذ قرار لـ”الجامعة الأميركية” حول الأقساط

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 فبراير 2021 10:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أصدرت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت ماري كريستين عيد قرارا معجلا حول الإستدعاء المقدم من عدد من طلاب الجامعة الأميركية، الذين أودعوا أقساطهم لدى الكاتب العدل وفقا لسعر الصرف الرسمي للدولار (1520 ل.ل).

وقضى قرار العجلة بوقف مفاعيل قرار إدارة الجامعة المرسل بواسطة البريد الإلكتروني بتاريخ 20/2/2021 المبلغ من قبل المستدعين، والقاضي بفصلهم بتاريخ 3 آذار المقبل في حال تخلفهم عن الدفع.

وطلبت القاضية عيد وقف تنفيذ مفاعيل القرار الإداري المشار اليه، وإلزام الجامعة بمضمون القرار الحاضر كتدبير موقت لمدة أسبوعين من تاريخ التبليغ تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 50 مليون ل.ل عند المخالفة، وذلك إفساحا في المجال للطلاب المستدعين لمراجعة محاكم الأساس.