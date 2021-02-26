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لبنان | كم بلغ عدد الإصابات بكورونا في السجون اللبنانية؟

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 فبراير 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

سجن

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس في السجون، لغاية تاريخه،

فقد وصلت حالات الشفاء المخبري والسريري والزمني من فيروس “كورونا” في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجن القاصرات وسجن نساء بعبدا إلى /800/ حالة من أصل العدد الإجمالي /920/ حالة إيجابية، وذلك بعد إجراء /3347/ فحصا مخبريا (PCR) للنزلاء، و/3/ حالات أدخلت إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
33 حالة إيجابية في فصيلة سجون طرابلس.
3 حالات ايجابية في نظارة مخفر صيدا القديمة.
حالتان إيجابيتان في سجن جزين.

حالة إيجابية واحدة في كل من سجن اميون ونظارة فصيلة المنية.
أما بالنسبة لِنظارات وحدة شرطة بيروت، تبين وجود /25/ حالة إيجابيّة في سجن النساء المركزي.
في نظارات وحدة الشرطة القضائية، وبعد إجراء عدد من فحوصات (PCR) تم تشخيص /8/ حالات إيجابية”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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