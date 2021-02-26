لبنان | الامن العام: السماح بدخول اللبنانيين من سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 فبراير 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

أوضحت المديرية العامة للأمن العام في بيان انه استناداً الى قرار رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق، عن السماح بدخول اللبنانيين وأفراد عائلاتهم العالقين في سوريا والراغبين بالعودة الى لبنان عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين بتاريخ 03/03/2021 اعتباراً من الساعة 9:00 ولغاية الساعة 18:00 شرط حيازتهم على فحص PCR نتيجته سلبية ولا تزيد مدته عن 96 ساعة من سوريا، على أن يخضعوا مجدداً لفحص PCR على الحدود من قبل فرق وزارة الصحة العامة.