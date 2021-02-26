لبنان | فهمي ارسل الملفات المتعلقة باشكال سرايا طرابلس الى التفتيش المركزي للتحقيق

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 فبراير 2021 01:09 مساءً - منذ 3 دقائق

صدر عن مكتب وزير الداخلية البيان الآتي:

“في ضوء الاشكال الحاصل بين محافظ لبنان الشمالي ورئيس بلدية طرابلس، وبناء لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، ارسل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي الى رئيس التفتيش المركزي كامل الملفات المتعلقة بالاشكال الذي حصل خلال التحقيق الاداري في سرايا طرابلس بتاريخ 24/2/2021، وذلك لاجراء التحقيقات اللازمة بهذا الخصوص”.