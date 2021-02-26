اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | عبدالله: الحكومة بعيدة المنال

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 فبراير 2021 01:10 صباحاً - منذ 40 دقيقة

بلال عبدالله

أوضح النائب بلال عبدالله اللاعبين الأساسيين في لبنان هما الإيرانيون والأميركيون.

واعتبر في حديث تلفزيوني أننا “ملزمون أن نحاول إيجاد القرار الوطني المستقل.

وقال: “العراقيل الأساسية للتسوية اللبنانية جزء منها داخلي وآخر خارجي وفي حال انتظرنا التسوية الإقليمية سيذهب البلد”.

وأوضح أن “الحكومة بعيدة وبانتظار كلمة السر من الخارج ويجب علمنة الدولة بالكامل”.

ولفت عبدالله مذكّراً بإضراب الأساتذة المتعاقدين، إلى أنه “في حال لم يخلق جوع الناس وألمهم حسّاً وطنياً لدى المعنيين يعني أن هناك مشكلة”.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

قد تقرأ أيضا