لبنان | عبدالله: الحكومة بعيدة المنال

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 فبراير 2021 01:10 صباحاً - منذ 40 دقيقة

أوضح النائب بلال عبدالله اللاعبين الأساسيين في لبنان هما الإيرانيون والأميركيون.

واعتبر في حديث تلفزيوني أننا “ملزمون أن نحاول إيجاد القرار الوطني المستقل.

وقال: “العراقيل الأساسية للتسوية اللبنانية جزء منها داخلي وآخر خارجي وفي حال انتظرنا التسوية الإقليمية سيذهب البلد”.

وأوضح أن “الحكومة بعيدة وبانتظار كلمة السر من الخارج ويجب علمنة الدولة بالكامل”.

ولفت عبدالله مذكّراً بإضراب الأساتذة المتعاقدين، إلى أنه “في حال لم يخلق جوع الناس وألمهم حسّاً وطنياً لدى المعنيين يعني أن هناك مشكلة”.