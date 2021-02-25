لبنان | رقم قياسي جديد بعدد الوفيات جراء “كورونا” في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 فبراير 2021 08:01 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، “تسجيل 3469 حالة جديدة مُصابة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020 إلى 366302 حالة و52 حالة وفاة”.

وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 3467 حالة إصابة بين المقيمين وحالتين اثنين بين الوافدين”، مشيرةً إلى أنّه “تمّ تسجيل 52 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 4560”. وذكرت أنّ “عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 2168، من بينها 913 حالة في العناية المركّزة”، لافتةً إلى أنّ “عدد الفحوصات المخبريّة ليوم أمس هو 19681، منها 2060 فحصًا في المطار”.