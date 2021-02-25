لبنان | منيمنة طرح على وزير الصحة استيراد 300 الف لقاح للاجئين الفلسطينيين ممولة من الجهات المانحة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 فبراير 2021 06:06 مساءً - منذ 28 دقيقة

طرح رئيس “لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني” ​حسن منيمنة​، على وزير الصحة العامة في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حمد حسن​، “إمكانية استيراد مجموعة من 300 الف لقاح للاجئين الفلسطينيين، يتم تمويلها من الجهات المانحة وتوزيعها على مراكز تلقيح قريبة من المخيمات وداخل بعضها”.

وفي هذا الإطار، رحب حسن بالموضوع، مؤكداً “استعداد الوزارة لإنجاز هذا الامر”. كما تعهد بطلب “شراء 300 الف لقاح اضافي مضاد للفيروس على ما سبق، وطلبته الدولة اللبنانية من شركة أسترازانيكا لصالح اللاجئين المسجلين على منصة ​وزارة الصحة​، على ان يتم الاسراع في استكمال تسجيل كل الفلسطينيين على هذه المنصة”.

بموازاة ذلك، عقد منيمنة اجتماعا مع مدير “​وكالة الاونروا​” ​كلاوديو كوردوني​، وبحث معه مسألة تولي الوكالة عملية تسجيل الفلسطينيين على منصة وزارة الصحة اللبنانية. ووفقا لذلك، أبدى كوردوني استعدادا اوليا بتولي هذه المهمة.

إلى ذلك، اكدت لجنة “​الحوار اللبناني الفلسطيني​”، في بيان، انها “تستمر في اطار خطتها لتعزيز قدرة ​اللاجئين الفلسطينيين​ في المخيمات والتجمعات الفلسطينية على مواجهة خطر تفشي ​فيروس كورونا​، بتجهيز المستشفيات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية بغرف العناية الفائقة ومراكز العزل وكل متطلبات علاج كورونا”.

ولفتت اللجنة إلى أنها “أنهت تجهيز مركز الحجر في مستشفى صفد التابع لجمعية ​الهلال الأحمر الفلسطيني​ في البداوي. على ان يتبعه لاحقا افتتاح 4 مراكز اخرى للحجر، وتجهيز قسم لكورونا في مستشفيي الهمشري في صيدا والنداء الانساني في ​عين الحلوة​، بالاضافة الى توفير فحوص “PCR” وسيارتي اسعاف لنقل المصابين وتدريب ​الطواقم الطبية​ الفلسطينية”.