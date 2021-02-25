اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | المكتب الاعلامي لوزير الاشغال: خبر رفع تعرفة السرفيس عار عن الصحة

0 نشر
محرر بـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 فبراير 2021 06:06 مساءً - منذ 42 دقيقة

​ميشال نجار​

اعلن المكتب الاعلامي ل​وزير الاشغال​ العامة والنقل ​ميشال نجار​، في بيان، ان “بعض الوسائل الإعلامية اوردت خبرا عن رفع تعرفة السرفيس الى 5000 ليرة لبنانية ابتداء من اول آذار القادم”، موضحاً ان “خبر رفع تعرفة السرفيس عار عن ​الصحة​، وفق ما أكده رئيس اتحاد نقابات ​قطاع النقل​ البري”.

ولفت الى ان “مسألة رفع التعرفة يعود إلى ​وزارة الأشغال العامة والنقل​ وهي تقوم بالتنسيق مع ​رئاسة​ الاتحادات لقطاع النقل بهذا الشأن لاصار الى اتخاذ الإجراء اللازم بما يراعي وضع المواطن والازمة الاقتصادية والمالية وكذلك أوضاع ​السائقين العموميين​”.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا