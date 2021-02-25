لبنان | بالأرقام.. الحد الأدنى للأجور في لبنان بات من بين الأدنى عالمياً!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 فبراير 2021 06:06 مساءً - منذ ساعة واحدة

وزعت الدولية للمعلومات تقريرا تضمن مقارنة بين الحد الأدنى للأجور في لبنان وبين عدد من دول العالم، حيث انه مع تراجع سعر صرف الليرة أصبح الحد الادنى للاجور من بين الأدنى عالميا.

وجاء في التقرير:

في سبيل المقارنة بين الحد الأدنى للأجور في لبنان وبين عدد من دول العالم (بعضها مشابه لوضع لبنان وتكلفة المعيشة وبعضها الآخر أعلى أو أدنى) تبين لنا أن لبنان هو مرتبة متدنية (يأتي بعد بنغلادش)، فتونس وضعها مشابه للبنان يبلغ فيها الحد الأدنى 125 دولارا والأردن 311 دولارا. ونتبين في الجدول رقم 4 الحد الأدنى للأجور في عدد من الدول مقارنة بلبنان (مع الإقرار أن المقارنة مع بعض الدول ليست علمية لاختلاف في المعطيات الاقتصادية والاجتماعية).

لبنان وأفغانستان وسيري لانكا وأنغولا بين المجموعات الأكثر انخفاضا في الحد الأدنى للأجور، يليهم مجموعة غامبيا، اليمن، مالاوي، أثيوبيا أرتيريا والسودان.

ووزعت الدولية للمعلومات جدولا حمل الرقم 4: الحد الأدنى للأجور في عدد من الدول مقارنة مع الحد الأدنى في لبنان.