اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | بالتفصيل.. وزارة الاقتصاد حددت سعر ووزن الخبز “الأبيض”

0 نشر
محرر بـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 فبراير 2021 04:11 مساءً - منذ 17 دقيقة

وزارة الاقتصاد

اعلنت ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ الجدول الأسبوعي لأسعار مبيع دقيق ​القمح​ و​الخبز​ اللبناني الأبيض، وذلك استناداً الى سعر القمح في ​البورصة العالمية​، وسعر صرف ​الدولار​، وسعر ​المحروقات​، وحفاظًا على ​الأمن​ الغذائي، وبناءً على جدول تحليل كلفة التصنيع والتوزيع والبيع، وقد حدد كما يلي:

حدّد سعر طن دقيق القمح المعدّ لإنتاج الخبز اللبناني “فئة 85″، أرض المطحنة، بمبلغ 957.000 ل.ل، كحدٍ أقصى.

حدّد سعر طن دقيق القمح “Zero” فئة 65، أرض المطحنة ، بمبلغ 1.198.000 ل.ل، كحدٍ أقصى.

حدّد سعر طن دقيق القمح “Extra” فئة 55، أرض المطحنة ، بمبلغ 1.235.000 ل.ل، كحدٍ أقصى.

حدد سعر طن دقيق القمح “Super Extra” فئة 45 وكافة الفئات الاخرى، أرض المطحنة، بمبلغ 1.355.000 ل.ل كحدٍ أقصى.

تحدد كلفة نقل ​الطحين​ إلى الأفران والمخابز وفقًا للجدول التالي:

مسافة 1-37 كلم سعر النقل: 30,000 ل.ل

مسافة 38-60 كلم سعر النقل: 40,000 ل.ل

مسافة61-85 كلم سعر النقل: 50,000 ل.ل

مسافة 86-130 كلفة سعر النقل: 65,0000 ل.ل

كما حدد سعر ووزن الخبز اللبناني “الأبيض” وفقاً لما يلي:

– ربطة حجم كبيــــر: وزن 910 غرام كحدٍ أدنى، بسعر 2500 ليــــرة لبنانية كحدٍ أقصى.

– ربطة حجم وســـط: زنة 430 غرام كحدٍ أدنى، بسعر 1750 ليــــــرة لبنانية كحدٍ أقصى.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا