لبنان | خلاف على رفع تعرفة النقل!!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 فبراير 2021 04:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 25 - فبراير - 2021 2:56 مساءً

في معلومات خاصة بـ ” صوت بيروت انترناشونال”، أشارت إلى خلافاً وقع بين اتحاد عمال النقل و نقابات عمال النقل البري، فالأول يصر على رفع تعرفة “السرفيس” إلى خمسة آلاف ليرة فيما نقابات عمال النقل البري تصر على إبقائها على ما هي عليه.

يشار إلى أن رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس كان قد نفى في وقت سابق كلّ ما يشاع عن رفع الاتحاد لتعرفة السرفيس إلى 5000 ليرة لبنانية، مؤكّداً أن التعرفة تصدر حصراً ورسمياً عن وزير الأشغال العامة والنقل.