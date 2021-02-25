لبنان | حمد حسن يرجئ اعتماد مستشفيي بعلبك والبترون

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 فبراير 2021 02:04 مساءً - منذ ساعتين

أرجأ وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن اعتماد مستشفيي بعلبك والبترون الحكوميين، كمركزي تلقيح، لإخلالهما بضوابط خطة التلقيح.

وشدد حسن على وجوب التزام المراكز خطة التلقيح وبالمواعيد المحددة، من خلال منصة التسجيل، منعًا من تتكرر المخالفات.

وأكد أن المعطيات موثقة بدقة ولا يمكن التشاطر على النظام الممكنن للمنصة، لافتاً إلى أن الإجراء الأولي الذي سيتخذه بحق المراكز المخالفة سيكون تعليق تقديم فواتير مرضى كورونا إلى صندوق قرض البنك الدولي.

كما نبه حسن من تلقيح أشخاص قد أصيبوا بكورونا قبل مرور ثلاثة إلى ستة أشهر على المعافاة.