لبنان | استقرار جوي يسيطر على لبنان.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 فبراير 2021 10:15 صباحاً - منذ 7 دقائق

يشهد لبنان استقراراً جوياً قد تخرقه تقلبات جوية ضعيفة بعد الظهر وتؤدي الى احتمال بعض رذاذ او امطار محلية خفيفة في الداخل، مع احتمال عودة الامطار الاسبوع المقبل.

تفاصيل طقس اليوم الخميس:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٠ و ٢٠ درجة، بقاعا بين ١ و١٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٥ و١٣ درجات

٢- الجو مشمس يتحول غائم مع ضباب على الجبال

٣- الرياح غربية ضعيفة

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٥٪

٥- الضغط الجوي ١٠٢٠ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة

طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الجمعة: طقس مستقر قليل السحب فيما الحرارة المتوقعة ساحلا بين ١٠ و ١٩ درجة على الـ ١٠٠٠م بين ٤ و١٣ درجات وبقاعاً بين ١ و١٥ درجة

السبت: طقس مستقر ومشمس فيما الحرارة المتوقعة ساحلا بين ١٠ و١٩ درجة على الـ ١٠٠٠م بين ٤ و١٣ درجات وبقاعاً بين ١ و١٥ درجة